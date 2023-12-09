غداً إضراب عالمى تنديداً بالتطهير العرقى فى غزة

11 مليار دولار خسائر «ستار بكس» لدعمها إسرائيل

دعا اليوم ناشطون ومؤثرون فى دول عدة، لإضراب عالمى عام غداً الاثنين من أجل قطاع غزة، الذى يعانى عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا منذ أكثر من شهرين، تسبب باستشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم «إضراب من أجل غزة» أو strikeforgaza، الذى اجتاح مواقع التواصل، فى دعوة للإضراب فى كل العالم تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فى غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحفية والناشطة الفلسطينية إسراء الشيخ، فى رسالة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، أن فكرة الإضراب تتلخص بالامتناع عن التوجه إلى مراكز العمل، والمدارس، أو فتح المحال التجارية فى المراكز التجارية.

وكتب الناشط الفلسطينى من غزة، خالد صافى: «إلى كل الأحرار فى العالم، فى ظل العدوان الصهيونى المتواصل على قطاع غزة الذى أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف، وتسبب فى تدمير كل مظاهر الحياة، ندعو كل إنسان فى العالم إلى المشاركة فى إضراب شامل يوم الاثنين 11 ديسمبر تضامنًا مع غزة».

ودعت منظمات فلسطينية وحقوقية للإضراب على مستوى العالم وقالت إنه لا بد من شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية فى كل الدول، حتى يشعر الجميع أنه متأثر بشكل مباشر إثر العدوان على غزة، وبالتالى يتم الضغط لوقف الحرب.

وشاركت مجموعات كحركة «صامدون» الفلسطينية العالمية، وكذلك «الحراك الفلسطينى فى أمريكا»، و«حركة الشباب الفلسطيني» حول العالم، داعية إلى الانخراط فى الإضراب لكل المناصرين للقضية الفلسطينية، والداعين لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأشارت الناشطة الكندية، شيريل بنسون، إلى ضرورة الالتزام بالإضراب، وقالت: «نحن بحاجة إلى إضراب عالمى. سيترك الجميع العمل حتى يتم وقف إطلاق النار»، وأضافت: «ذلك الأمر سوف يؤثر على جيوبهم».

وتكبدت شركة ستار بكس، خسائر تاريخية قدرت بنحو 10.98 مليار دولار، بسبب موجات المقاطعة التى طالت الشركة، بسبب دعمها لإسرائيل، وإضرابات الموظفين.

وانخفضت أسهم ستار بكس بنسبة 8.96%، منذ منتصف نوفمبر الماضى وهو ما يعادل خسارة تبلغ حوالى 11 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط تقارير المحللين عن تباطؤ المبيعات والاستجابة الضعيفة لموسم العطلات، بحسب ما ذكرته شبكة نيوزويك الأمريكية.