مسلم ومسيحي إيد واحدة في لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية

شهدت اللجان الانتخابية بالغربية، توافدًا كبيرًا بالأعلام المصرية للمسلمين والمسيحيين إيد واحدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية،وذلك تأكيدًا وتعبيرًا على الوحدة الوطنية،

وتجري الانتخابات 693 لجنة، بينهم 16 لجنة للمغتربين بالإضافة إلى تفقد التجهيزات ب 14 لجنة عامة

وكانت محافظة الغربية قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من الأحد ، ولمدة 3 أيام.

حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.



من جانبه أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بوعى المواطنين الذى ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر تفقد ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في كافة مراكز المحافظة سواء من خلال الجولات الميدانية المستمرة على مدار اليوم أو من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، للاطمئنان على تسهيل عملية الاقتراع على 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.