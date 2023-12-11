اقبال كثيف في لجان قرى بلقاس ودكرنس ومنية النصر

انتظمت العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي في لجان محافظة الدقهلية وسط اقبال من الناخبين وتنظيم واضح .

حيث شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين اقبالا في اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة بمراكز بلقاس ودكرنس ومنية النصر ، وظهر واضحا كثافة الاقبال في قرى هذه المراكز .

وبلغ عدد الأصوات في مدرسة صلاح سالم الاعدادية بميت ضافر بدكرنس حوالي 2900 صوت ولجنة مدرسة المحاسنة الإعدادية وصل التصويت ٩٤٥٥ صوتا وفي مدينة منية النصر

وصلت الأصوات حتى الآن 7600 صوت وفي لجنة مدرسة المحمودية الاعدادية بمركز دكرنس وصل الأصوات الى 1913 صوتا حتى الآن ، ومن المتوقع أن تزداد كثافة التصويت بعد العصر وفي الفترة المسائية .

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى على مدار3أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10وو1211ديسمبربعدإنتهاء تصويت المصريين بالخارج ، حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي .

الناخبون قبل الادلاء بأصواتهم في احدى اللجان