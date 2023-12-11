أول مأذونة مصرية تدلى بصوتها فى العرس الديمقراطى

حرصت أمل سليمان عفيفي، أول مأذونة فى مصر والوطن العربى للإدلاء بصوتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث توجهت لجنة مدرسة النصر الابتدائية بمدينة القنايات رافعة علم مصر،لإستمرار مسيرة الأمن والأمان ولبناء الجمهورية الجديدة والحفاظ على مكتسبات المرأة التى تمثل قوة ناعمة قادرة على تغيير الخريطة السياسية، ولإرسال رسالة للعالم على ان شعب مصر قادر على صنع مستقبله بنفسه، والتصدى للتحديات الداخلية والخارجية و لديه من الوعي والحس السياسي لاختيار رئيسه لاستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة.

وقالت أنها تراهن على المرأة المصرية التى سوف تتصدر الطوابير أمام اللجان الإنتخابية باعتبارها شريك أساسي فى صناعة المستقبل وتنمية المجتمع ولممارسة حقها الدستوري والإدلاء بصوتها.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .