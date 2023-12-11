الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تواجد سعودي قوي وبرشلونة خارج السباق.. أكثر الأندية إنفاقًا في انتقالات 2023

انتقال نيمار إلى
انتقال نيمار إلى الدوري السعودي

أيام قليلة تفصلنا عن ختام عام 2023 ، الذي شهد أحداثًا كبرى على صعيد انتقالات كرة القدم ، خاصة في تعاقدات السعودية مع كبار لاعبي لأوروبا .
 

txt

نجم الأهلي السابق: لاعبو الأحمر يتحملون مسؤولية تراجع النتائج وليس كولر


الهلال السعودي بضمه لصفقات عدة جاء على رأسها البرازيلي نيمار والتعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيش  واللاعب سيرجي سافيتش، من فريق لاتسيو الإيطالي، بقيمة قدرت بـ 50 مليون يورو، المهاجم البرازيلي مالكوم مقابل 60 مليون يورو..  تمكن من التواجد بقوة في قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا على الصعيد الدولي والحضور في قائمة الـ 10 أندية الأوائل.

قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا ..

وجاء نادي تشيلسي الإنجليزي في صدارة الأندية الأكثر إنفاقًا بـ 464 مليون يورو.
وجاء الهلال السعودي في الترتيب الثاني بقيمة 353 مليون يورو.
باريس سان جيرمان ثالثًا بقيمة 349 مليون يورو.

توتنهام رابعًا بقيمة 248 مليون يورو.
مانشستر سيتي خامسًا بقيمة 241 مليون يورو.
أرسنال سادسًا بقيمة 234 مليون يورو.

مانشستر يونايتد سابعًا بقيمة 206 مليون يورو.
أهلي جدة السعودي ثامنًا بقيمة 184 مليون يورو.
ليفربول الإنجليزي تاسعًا بقيمة 172 مليون يورو.

ريال مدريد الإسباني عاشرًا بقيمة 192 مليون يورو.
النصر السعودي في الترتيب الحادي عشر بقيمة 165 مليون يورو “في انتقالات الصيف الأخيرة”.
وجاء برشلونة الإسباني خارج قائمة الأكثر إنفاقًا خلال العام الجاري ، بعدما قدرت نفقاته خلال فترة انتقالات الصيف الماضي بـ 3.5 ملايين يورو.

مواد متعلقة

نجم الأهلي السابق: لاعبو الأحمر يتحملون مسؤولية تراجع النتائج وليس كولر

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية