تواجد سعودي قوي وبرشلونة خارج السباق.. أكثر الأندية إنفاقًا في انتقالات 2023

أيام قليلة تفصلنا عن ختام عام 2023 ، الذي شهد أحداثًا كبرى على صعيد انتقالات كرة القدم ، خاصة في تعاقدات السعودية مع كبار لاعبي لأوروبا .





الهلال السعودي بضمه لصفقات عدة جاء على رأسها البرازيلي نيمار والتعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيش واللاعب سيرجي سافيتش، من فريق لاتسيو الإيطالي، بقيمة قدرت بـ 50 مليون يورو، المهاجم البرازيلي مالكوم مقابل 60 مليون يورو.. تمكن من التواجد بقوة في قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا على الصعيد الدولي والحضور في قائمة الـ 10 أندية الأوائل.

قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا ..

وجاء نادي تشيلسي الإنجليزي في صدارة الأندية الأكثر إنفاقًا بـ 464 مليون يورو.

وجاء الهلال السعودي في الترتيب الثاني بقيمة 353 مليون يورو.

باريس سان جيرمان ثالثًا بقيمة 349 مليون يورو.



توتنهام رابعًا بقيمة 248 مليون يورو.

مانشستر سيتي خامسًا بقيمة 241 مليون يورو.

أرسنال سادسًا بقيمة 234 مليون يورو.



مانشستر يونايتد سابعًا بقيمة 206 مليون يورو.

أهلي جدة السعودي ثامنًا بقيمة 184 مليون يورو.

ليفربول الإنجليزي تاسعًا بقيمة 172 مليون يورو.



ريال مدريد الإسباني عاشرًا بقيمة 192 مليون يورو.

النصر السعودي في الترتيب الحادي عشر بقيمة 165 مليون يورو “في انتقالات الصيف الأخيرة”.

وجاء برشلونة الإسباني خارج قائمة الأكثر إنفاقًا خلال العام الجاري ، بعدما قدرت نفقاته خلال فترة انتقالات الصيف الماضي بـ 3.5 ملايين يورو.