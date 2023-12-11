نجم الأهلي السابق: لاعبو الأحمر يتحملون مسؤولية تراجع النتائج وليس كولر

أكد عمرو سماكة نجم فريق الأهلي السابق أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي اقترب من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل بسبب تجاهل السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

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وقال عمرو سماكة نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"فريق الأهلي ليس في أفضل حالاته ولكن نتائج الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ستتحسن تدريجيًا ".

وأضاف سماكة:" لاعبي الأهلي يتحملون مسؤولية تراجع النتائج وليس كولر وفريق الأهلي يعاني من تراخي بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة ".