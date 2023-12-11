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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بطريرك الكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في الزيتون.. صور

الأنبا ابراهيم إسحق
الأنبا ابراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك

أدلى منذ قليل، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤،  بمقر لجنته في مدرسة الشهيد العقيد وليم محمود الصادق، بقسم الزيتون.

 

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كان برفقته  الأب يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

و أكد بطريرك الأقباط الكاثوليك على ضرورة مواصلة الواجب الكنسي، وحث الجميع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن، ورفعة، وأمن الوطن الحبيب مصر.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أهمية أن تتكاتف كافة المؤسسات الكنسية، والأنشطة الرعوية، لرفع وعي الشعب بأهمية المشاركة الفعالة، ودعم المبادرات، التي تشجع، وتمكّن المواطنين من أداء واجب التصويت.

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