الأنبا باخوم ورموز الكنيسة بسوهاج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

أدلى نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشيه سوهاج والمنشاة والمراغة، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات رئاسه الجمهورية بلجنه معهد علي بن أبي طالب الأزهري.

كان برفقة مطران الأقباط الأرثوذكس، الوزير اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ولفيف من الآباء الكهنه وشيوخ الأزهر، ونيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ومجمع رهبان الدير.

يأتي هذا في إطار اليوم الثاني من عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي مقرر لها أن تستمر على مدار ٣ أيام.

شاركت الكنيسة القبطية في عملية الانتخابات التي انطلقت أمس، كما شهدت خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري إقبالا مصريا كبيرا بالخارج في ١٢١ دولة.