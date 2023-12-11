الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأنبا باخوم ورموز الكنيسة بسوهاج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

آباء الكنيسة القبطية
آباء الكنيسة القبطية في سوهاج

أدلى نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشيه سوهاج والمنشاة والمراغة، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات رئاسه الجمهورية بلجنه معهد علي بن أبي طالب الأزهري.

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الأنبا ويصا يشارك في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.. صور

 

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الأنبا إسطفانوس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.. شاهد

كان برفقة مطران الأقباط الأرثوذكس، الوزير اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ولفيف من الآباء الكهنه وشيوخ الأزهر، ونيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ومجمع رهبان الدير.

يأتي هذا في إطار اليوم الثاني من عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي مقرر لها أن تستمر على مدار ٣ أيام.

شاركت الكنيسة القبطية في عملية الانتخابات التي انطلقت أمس، كما شهدت خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري إقبالا مصريا كبيرا بالخارج في ١٢١ دولة.

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