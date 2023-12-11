4 وزراء يفتتحون معرض " فوود آفريكا " غدًا

بمشاركة 900 عارض محلى ودولى و500 مشترى عالمى

يفتتح الدكتورعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل و المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى غدا الثلاثاء المقبل فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود آفريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ، وبرعاية كريمة من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة اكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى.



قالت داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت - الشركة المنظمة للمعرض – ان المعرض سيشهد افتتاح ثلاث فعاليات هامة اخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة الى جانب معرض "فريش افريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية ، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " و المتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و الإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى.



أشارت الى ان المعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة باجمالى 13 جناح دولى ، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام .

أوضحت قابيل انه يشارك فى الفعاليات ايضا العديد من المنظمات التنموية والتى ستتولى تنظيم مشاركة الشركات الناشئة والصغيرة و الجمعيات الزراعية خاصة من صعيد مصر بالمعرض ، ومن بينها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو ، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الالمانية للتنمية - جى أى زد ، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية و مركز تحديث الصناعة و مبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة و مبادرة إزدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية و مشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

لفتت الى انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد 15 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف وكذا استعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعى وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين ، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى و مسابقة البريستا ( فنون القهوة) ، فضلا عن تكريم عدد من رواد الصناعة والزراعة الى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية و التشبيك مع المشترين الدوليين.

