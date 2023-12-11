هي تستطيع: المرأة المصرية تتصدر المشهد بقوة فى أول وثاني أيام الانتخابات

أعلنت مؤسسة "هي تستطيع للتنمية" برئاسة الدكتورة دعاء زهران، عن تخصيص غرفة عمليات المركزية لمتابعة سير تصويت السيدات في الانتخابات الرئاسية والمقرر لها من اليوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري وتوافر كافة التيسيرات لهم.

قالت المؤسسة فى بيان صادر لها صباح اليوم الاثنين أن اللجان الانتخابية شهدت مشاركة المرأة بكثافة في أولى ايام الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظات الجمهورية ، والمرأة المصرية تصدرت المشهد بقوة بأول أيام التصويت بالانتخابات.

ودعت المؤسسة لاستكمال المشاركة بكثافة وإيجابية وتصدر المشهد فى ثانى وثالث أيام التصويت من أجل مستقبل مصر.

ومن جانبها أعربت المؤسسة، عن فخرها واعتزازها بالمشهد الحضاري المشرف الذي أظهر المصريون للعالم أجمع، واستجابتهم للمشاركة في مسيرات حاشدة والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولي، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى أن المشاركة الواسعة من عموم المصريين في الانتخابات هي الضمانة الأهم والحصانة الشعبية الأكثر فاعلية لأي عملية انتخابية، النظريات الحديثة للديمقراطية اتفقت على أن المشاركة هي جوهر الديمقراطية، والانتخابات الرئاسية المقبلة هي أحد الإجراءات فاعلة التأثير للمشاركة السياسية، وهي تجسيد للديمقراطية المباشرة ممثلة في مشاركة الجمهور في انتخاب قيادة وطنية للدولة المصرية.

واوضحت المؤسسة أن المشاركة السياسية الواسعة أيضاً تحمى الانتخابات وكل انتخاب من تسلسل قوى التطرف والإرهاب والظلام، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، مرة أخرى للحياة السياسية المصرية عن طريق هذا المرشح أو ذاك الكيان، لذلك فالمشاركة الإيجابية الفاعلة هي حماية وحصانة لمشروع دولة يونيو الوطنية.

ودعت "المؤسسة" جموع المصريين لمواصلة تسطير المشهد الديمقراطي والادلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت الثلاث 10،11،12، ديسمبر الجاري.