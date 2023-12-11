حضور قوى لسيدات بني سويف في الانتخابات الرئاسية 2024

لليوم الثاني على التوالي ، شهدت اللجان الانتخابية تواجداً وحضورياُ متميزاُ ، للمشاركة النسائية في أعمال التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حيث توافد عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية من السيدات الموظفات وطالبات الجامعة وربات البيوت واللائي حرصن على أداء واجبهن الوطني في الاستحقاق الدستوري الأبرز

جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على تقرير المتابعة الذي يعده فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة نارمين محمود مقررة الفرع ، والتي أشارت فيه إلى المشاركة المتميزة للمراة السويفية ، منوهة عن تواصلها الدائم مع اللجان التي تم تشكيلها ، لمتابعة تسهيل إجراءات مشاركة السيدات والفتيات في الانتخابات الرئاسية ، وحثهن على ممارسة حقهن الدستوري

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