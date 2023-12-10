جوتيريش: سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على وقف إطلاق النار بغزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا بسبب عدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

أكد جوتيريش، خلال حديثه في مؤتمر المناخ كوب 28، الأحد، على استمرار موقفه المطالب بوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

لجأت الولايات المتحدة إلى استخدام حق الاعتراض (الفيتو) في مجلس الأمن، الجمعة، ضد وقف إطلاق النار في غزة.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

صوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت. واعتبر نائب المندوبة الأميركية روبرت وود أن مشروع القرار منفصل عن الواقع ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض.

يتطلب تبني القرار موافقة ما لا يقل عن 9 أصوات وعدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

قالت الولايات المتحدة إنها لا تدعم أي إجراء آخر من جانب المجلس في الوقت الحالي.

يتواصل العدوان الاسرائيلي على غزة لليوم الـ65 على التوالي مما أسفر عن شهداء وجرحى.

ونفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع كما استهدفت المستشفى الميداني الأردني بقذيفة مدفعية.

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي على غزة، إلى 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 جريحا.

قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة عبد الوهاب في خانيونس إلى 10، ونفذت طائرات حربية إسرائيلية حزاما ناريا عنيفا في المنطقة بين خانيونس ورفح.

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط القطاع.

وعشية الذكري ال 75 لاعتماد الإعلان الدولي لحقوق الانسان، ناشد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أحرار العالم بالتحرك والضغط على إسرائيل لوقف جرائم الابادة الجماعية واستهداف المنظومة الصحية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

دعا القدرة إلى تنفيذ فعاليات أسبوع التضامن مع الشعب الفلسطيني وحماية مؤسساته الصحية.

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ما زال يعتقل 36 من الكوادر الصحية على رأسهم د.محمد ابو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي في ظروف غير إنسانية.

قال إن الاحتلال الاسرائيلي تعمد استهداف 132 مؤسسة صحية وأخرج 22 مستشفى و 46 مركزا صحيا عن الخدمة.

وبين أن العدوان الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدى إلى استشهاد 295 كادرا صحيا وإصابة المئات منهم.