اقبال من الناخبين على لجان الانتخابات بالفيوم

استمر توافد الناخبين بمحافظة الفيوم على صناديق الاقتراع فى مختلف اللجان فى انحاء المحافظة .. وتلاحظ وجود اقبال من الناخبين فى لجنة مدرسة الشهيد احمد زكى لطيف بمدينة الفيوم ومدرسة الحواتم فى لجنة 6 امتوبر بالمدرسة .واستمر توافد طلاب جامعة الفيوم من المغتربين على لجنة مدرسة الصداقة الفرنسية فى كيمان فارس للادلاء باصواتهم.

وامام مدرسة جاسمين شريف فى مدينة الفيوم استقبلت فرقة بالمزمار الناخبين على انغام تحيا مصر وايضا اعضاء مبادرة كتف بكتف .

يقول حسنى خطيرى من حى المدابغ :ادليت بصوتى فى الانتخابات من اجل الاستقرار وبالطبع لابد ان اشارك فى هذا العرس الديمقراطى من اجل ان تنعم مصر بالامن والامان .

ويضيف سامى محمد من حى الحواتم : انا مش عايز حاجة الا استقرار البلد ونعيش انا واولادى واهل بلدى فى امان واحنا شايفين اللى بيحصل فى البلاد الثانية وربنا يسترها علينا

وقد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انتظام تصويت الناخبين بمختلف مقار اللجان على مستوى المحافظة، مع انطلاق فعاليات اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، بهدف التأكد من فتح جميع اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، و حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وعدد من القيادات بالمحافظة.

استقبال الناخبين

وتابع المحافظ ، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي، مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية ومجالس المدن، فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لليوم الثاني على التوالي، لاستقبال الناخبين وأماكن انتظارهم، وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا التأكد من تيسير الاجراءات أمام الناخبين بمقار لجان الانتخابات الرئاسية.

وأشاد المحافظ، بحجم الإقبال الذي شهدته اللجان من قبل الناخبين خلال اليوم الأول، معرباً عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية لكل من له حق التصويت خلال اليوم والغد، بما يؤكد الحفاظ علي حقهم الدستوري الذي كفله لهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية بكل حرية، والعمل على الظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم.

وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف المقار الانتخابية على مدار اليوم والغد، والمرور الدوري على جميع اللجان، من قبل الأجهزة المعنية، للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن الفيوم تشمل عدد ١٠ دوائر انتخابية، وتم تجهيز 283 مقراً انتخابياً بها، تضم 323 لجنة فرعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

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