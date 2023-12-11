الوطنية للانتخابات: تأخر فتح لجنة في شبرا لإصابة القاضي بوعكة صحية (فيديو)

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، سير اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية بشكل جيد دون أي معوقات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن اللجان فتحت فى مواعيدها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا ولم تتأخر سوى اللجنة الفرعية رقم 37 التابعة للجنة العامة فى شبرا الخيمة ثان، نظرًا لتعرض القاضى المشرف عليها بوعكة صحية وينتظر عملها بعد قليل.

فيما أكد المستشار طارق مزيد، رئيس لجنة عامة بقسم أول سوهاج، أن عدد اللجان الفرعية 19 لجنة، مؤكدا انتظام في العملية الانتخابية، وفتحت جميع اللجان أبوابها في مواعيدها دون أي مشكلات.

وأضاف المستشار محمد سالم رئيس لجنة قسم أول المنيا، أنه جرى فتح اللجان في مواعيدها، كما أن عدد اللجان 28 لجنة فرعية، كما أن الأمور تسير بشكل جيد.

وانطلق ثاني أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة:

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.