الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وصلة رقص وزغاريد للشباب والسيدات أمام اللجان فى اليوم الثانى من انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

بوابة الوفد الإلكترونية

احتفل عدد كبير من كبار السن والشباب بوصلة من الرقص والزغاريد أمام اللجان الانتخابة بالجامعة العمالية مدينة نصر فى ثانى ايام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وشهدت العملية الانتخابية بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية. 

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توافد المواطنين على لجان الأزبكية قبل من بدء التصويت في انتخابات الرئاسة

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اليوم.. نظر طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. 

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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الجريدة الورقية