انتظام سير العملية الإنتخابية في ثانى أيام انتخابات الرئاسة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن انتظام سير العملية الإنتخابية في ثانى أيام الإنتخابات الرئاسية 2024 ، وفتح جميع اللجان بالمحافظة ، دون اى عقبات والتى بدأت في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم منذ الساعة التاسعة صباحا .

جاء ذلك من غرفة العمليات الرئيسية ، حيث أكد المحافظ ، أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الإنتخابات لافتا ، إلي استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسته ، وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات لحين الإنتهاء من الإنتخابات وانتهاء عمليات الفرز .

وأشار المحافظ ، إلى أن الناخبين بدأوا يتوافدون على المقار الإنتخابية منذ الساعة الأولى في اليوم الثانى للإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مشيراً المحافظ ، إلى أن اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، ويذكر أن محافظة المنيا ، بها 508 مراكز انتخابية، و 585 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة أمام الناخبين، حيث تستقبل اللجان 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية ، والتى تجرى فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى .