الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انتظام سير العملية الإنتخابية في ثانى أيام انتخابات الرئاسة بالمنيا

غرفة عمليات المنيا
غرفة عمليات المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن انتظام سير العملية الإنتخابية في ثانى أيام الإنتخابات الرئاسية 2024 ، وفتح جميع اللجان بالمحافظة ، دون اى عقبات والتى بدأت في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم منذ الساعة التاسعة صباحا .

 

جاء ذلك من غرفة العمليات الرئيسية ، حيث أكد المحافظ ، أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الإنتخابات لافتا ، إلي استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسته ، وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات لحين الإنتهاء من الإنتخابات وانتهاء عمليات الفرز .

 

وأشار المحافظ ، إلى أن الناخبين بدأوا يتوافدون على المقار الإنتخابية منذ الساعة الأولى في اليوم الثانى للإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مشيراً المحافظ ، إلى أن اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، ويذكر أن محافظة المنيا ، بها 508 مراكز انتخابية، و 585 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة أمام الناخبين، حيث تستقبل اللجان 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية ، والتى تجرى فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى .

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