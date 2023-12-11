«الفنون التشكيلية»: مدّ فترة المشاركة في مهرجان الحلي حتى 11 ديسمبر

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قنوش، عن تمديد فترة استلام استمارة المشاركة في مهرجان فن المجوهرات بدورته الخامسة، حتى يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023.

شروط المشاركة في المسابقة: المشاركة في المعرض متاحة لجميع المبدعين والمصممين في مجال فن المجوهرات. يتمتع الفنان بحرية استخدام المواد الخام والمواد والتقنيات لتحقيق الأغراض الجمالية والوظيفية.

يقدم كل مشارك عمله بحد أقصى 6 قطع، سواء بشكل فردي أو على شكل طاقم (بحد أقصى طاقمين)، في أي من أنواع أعمال المجوهرات. – تخضع مشاريع التخرج المتميزة للمشاركة، ولن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل..

سيتم إعداد نماذج الاشتراك ابتداءً من شهر نوفمبر الحالي، وسيتم تسليم النموذج مرفقاً بقرص مضغوط قرص مضغوط إرفاق سيرة ذاتية مختصرة باللغة هلا فلسطين أو الإنجليزية، لا تزيد عن 5 أسطر، وصورة للعمل المقدم jpeg الجودة 300 dpl وعلى خلفية بيضاء مكتوب “اسم الفنان، والمواد المستخدمة، وسنة الإنتاج، والقيمة المادية، ولمحة عامة عن العمل”..

جدير بالذكر أن قطاع الفنون التشكيلية ينظم مهرجان المجوهرات في دورته الرابعة، والذي يركز على تصميم وصناعة المجوهرات للفنانين المصريين، وذلك بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، ومن المقرر أن يتم تكريم الأعمال المميزة بتكريمها. شهادات تقدير.