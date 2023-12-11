النائب طارق عبد العزيز: المواطنون رسموا صورة مشرفة بالانتخابات.. ومعدن المصريين يظهر في الشدائد

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ان الحشود مازالت تزحف الي لجان الاقتراع في اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التى عبرت بشكل حقيقى عن صورة مشرفة لمصر والمصريين.

واضاف عبد العزيز أثناء تفقدة سير اللجان الانتخابيه بقرية ميت فارس بالدقهلية ، في ثاني يوم الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية ، أن معدن الشعب المصري العظيم ظهر في الشدائد وفي الأوقات التي يحتاجها فيه الوطن ، ليقولوا كلمتهم ، موضحاً بأن اول ايام الانتخابات كان استثنائيا في كمية الحشد والتواجد أمام اللجان علي مستوى 27 محافظة .

وادلي النائب طارق عبد العزيز بصوته في دائرته بمحافظة الدقهليه بمسقط رأسه بقرية ميت فارس ، مؤكدا أن القادم افضل وان المصريين علي قدر كبير من الوعي بحجم التحديات التي تواجه الوطن.

ودعا النائب طارق عبد العزيز جميع المصريين الانطلاق اليوم وغدا الي اللجان لاستكمال الصورة المشرفه لمصر وبضرورة المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال التوجه للجان والتعبير عن رأيهم، لأنه استحقاق دستورى أصيل وواجب وطنى .



