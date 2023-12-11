فتح اللجان الانتخابية برمسيس في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

فتحت اللجان الانتخابية بمنطقة برمسيس صباح اليوم الاثنين ثاني أيام الانتخابات الرئاسية أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وقد توافد العشرات من الناخبين أمام اللجان واصطفوا في طابور سير منتظرين فتح اللجان في الموعد المحدد لها في التاسعة صباحا، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الأحد لمدة ثلاثة أيام حتى غدٍ الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وينافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزًا انتخابيًا بإجمالي ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.