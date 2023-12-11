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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

المؤتمر: احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية في اليوم الأول رسالة للعالم بوعيهم بحقوقهم الدستورية

ماجدة بدوي أمينة
ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر

قالت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، إن احتشاد المصريين بمختلف فئاتهم وأعمارهم أمام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، رسالة للعالم بدعم الشعب المصري القيادة السياسية والوقوف بجانب دولتهم للحفاظ على الأمن القومي.

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وأوضحت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، في تصريحات صحفية لها، أن تلك المشاركة الكثيفة هى رساله قوية للعالم كلة بأن المصريين شعب واعى متحضر متمسكا بحقوقه الدستورية.

وأكدت ماجدة بدوي، أن نزول الشباب والمرأة وذوى الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على ان الشعب المصري يمتلك القدر الكافي من الوعى وحب الوطن والتكاتف حول القيادة السياسية.

وتابعت أمين إعلام حزب المؤتمر، أن مشاركة المواطنين فى العملية الانتخابية حق دستورى فى الأساس والشعب المصري يخرج دائما من أجل التأكيد على حقوقه السياسية والدستورية فى كافة المحافل الانتخابية من أجل الاختيار الأفضل الذي يدعم جهود التنمية والبناء وتحقيق الاستقرار.


 

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