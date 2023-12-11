محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمناقشة المشروعات الجارية

استقبل اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء والقناة

بحضور المهندس ناجي ابراهيم رئيس منطقتي تعمير جنوب وشمال سيناء

وقدم رئيس الجهاز التنفيذي للتعمير خالص التهنئة من جميع العاملين بالجهاز وعلى رأسهم اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير وذلك بمناسبة حصول محافظ جنوب سيناء على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب" بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

حضر اللقاء الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، وعددا من القيادات التنفيذية ومديري الادارات المعنية بالمحافظة.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع رئيس الجهاز موقف مشروعات جهاز تعمير سيناء الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والمشروعات المقترح تنفيذها خلال خطة العام المالي الحالي.

ووجه المحافظ الشكر لجهاز التعمير تحت قيادة اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير على الجهد المبذول في تنمية وتعمير سيناء وطالبه بمواصلة مسيرة التعاون والنجاح لجهاز التعمير في شتى المجالات على أرض جنوب سيناء.

FB_IMG_1702282165553

FB_IMG_1702282163445

FB_IMG_1702282161283