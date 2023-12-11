لجان الاقتراع بالفيوم تفتح أبوابها أمام الناخبين

في يومها الثاني..

بدات لجان الاقتراع فى محافظة الفيوم فى استقبال الناخبين فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية وتلاحظ وجود اقبال من الناخبين فى لجنة مدرسة الشهيد احمد زكى لطيف بمدينة الفيوم .

وقد اعلنت محافظة الفيوم ان عدد الناخبين فى المحافظة يبلغ 2 مليون و147 الف و175 ناخبا يؤدون الانتخابات فى 323 لجنة انتخابية تضمها 283 مركز انتخابى .

فى قسم الفيوم اول 16 مركز انتخابى بها 21 لجنة فرعية وعدد الناخبين 165الف و342 ناخبا وفى قسم الفيوم ثانى يبلغ عدد المراكز الانتخابية 8 واللجان الفرعية 13 لجنة وعدد الناخبين 129 الف و633 ناخبا وفى مركز شرطة الفيوم 40 مركز انتخابى يضم 48 لجنة فرعية وعدد الناخبين 330 الف و554 ناخبا .

وفى مركزشرطة ابشواى 36 مركز انتخابى يضم 36 لجنة فرعية وعدد الناخبين 246 الف و480 ناخبا وفى مركز شرطة اطسا 74 مركز انتخابى بها 80 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 423 الف و901 ناخبا وفى مركز شرطة سنورس 25 مركز انتخابى يضم 28 لجنة فرعية وعدد الناخبين 200 الف و958 ناخبا وفى مركز شرطة سنهور القبلية 25 مركز انتخابى يضم 28 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 164 الف و327 ناخبا .

الناخبين فى طامية..

وفى مركز شرطة طاميه 31 مركز انتخابى بها 37 لجنة فرعية وعدد الناخبين 274 الف و276 ناخبا وفى مركز شرطة يوسف الصديق 17 مرركز انتخابى بها 17 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 73 الف و459 ناخبا وفى مركز شرطة الشواشنة 18 مركز انتخابى بها 21 لجنة فرعية ويبلغ عدد الناخبين 138 الف و245 ناخبا .

وقد اعلنت محافظة الفيوم عن اسماء وعناوين اللجان الانتخابية فى مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة والتى استعدت لاجراء الانتخابات الرئاسية ايام 10,11,12 ديسمبر الحالى

كما تم تخصيص مقرين للجان التصويت للمغتربين فى المحافظة . وهما المركز الانتخابي، بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي. بكيمان فارس بجوار التأمين الصحي بدائرة قسم أول الفيوم. ومدرسة عاشور الابتدائية، بقرية الجمهورية بمركز طامية.اللجان الانتخابية الرئاسية بالفيوم.