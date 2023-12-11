الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد مكثف للناخبين على مقار الاقتراع بالساحل وشبرا (صور)

شهدت مقار اللجان الانتخابية في مناطق الساحل وشبرا بالقاهرة ،توافد الناخبون بكثافة، على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت مدرسه سعد بن ابي وقاص بالساحل، توافد وحضور كبير للمواطنين حتى من قبل فتح أبواب اللجان الانتخابية بساعات ، كما اصطف المواطنون في طوابير أمام مدرسة الأقباط بدائرة قسم شرطة شبرا مصر للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في حقهم الانتخابي واختيار الرئيس.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 ,في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر الحالي لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات، للطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الحالي النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.