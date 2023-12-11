الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية في ثاني أيام التصويت.. فيديو

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

توافد الناخبون على لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 مبكرًا في ثاني أيام العرس الديمقراطي، وفق قناة "إكسترا نيوز".

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انتخابات الرئاسة 2024.. فتح أبواب اللجان بمدرسة شبرا الثانوية بروض الفرج

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وصلة من الرقص لكبار السن فى بداية اليوم الثانى من انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

وشهدت اللجان في أغلب أنحاء الجمهورية، اقبالا شديدا وطوابير من المواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم.

انطلاق الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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