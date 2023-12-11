الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وصلة من الرقص لكبار السن فى بداية اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

بوابة الوفد الإلكترونية

احتفل عدد كبير من كبار السن والشباب بوصلة من الرقص أمام اللجان الانتخابة بالجامعة العمالية مدينة نصر فى ثانى ايام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وشهدت العملية الانتخابية بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية. 

txt

نائب رئيس جامعة أسيوط يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024

txt

انتخابات الرئاسة 2024.. تزايد أعداد الناخبين على لجان الاقتراع بمدرسة شبرا الثانوية

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. 

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.


 

مواد متعلقة

توافد المواطنين على لجان الأزبكية قبل من بدء التصويت في انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024.. محافظ القاهرة: مد العمل بـ 14 لجنة نظراً للاقبال الشديد

الوطنية للانتخابات: ضبط واقعة قيام ناخبة بالاقتراع اليوم رغم مشاركتها في انتخابات الخارج
الجريدة الورقية