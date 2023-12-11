الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تشديدات أمنية بمحيط اللجان الانتخابية بمحطة مصر برمسيس ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت اللجان الانتخابية للوافدين بمحطة مصر برمسيس صباح اليوم الإثنين ثاني ايام الانتخابات الرئاسية تكثيفا امنيا من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الاستحقاق الدستوري.

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وقد توافد العشرات من المواطنون امام اللجان واصطفوا في طابور سير منتظرين فتح اللجان في الموعد المحدد لها في التاسعة صباحا وفقا لما اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الاحد لمدة ثلاثة أيام حتى غدا الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

وينافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

 وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزا انتخابيا بإجمالي ١١ ألف و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن الادلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.


 

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