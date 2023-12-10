إغلاق الصناديق بلجان الإنتخابات الرئاسية في البحيرة

أغلقت الصناديق باللجان الإنتخابية بمدن وقري محافظة البحيرة، في موعدها المحدد تمام التاسعة مساءا مع انتهاء اليوم الأول من الإنتخابات الرئاسية 2024 م

وشهدت جميع اللجان، إقبال كثيف من كبار السن والسيدات والشباب ، في ملحمة ديمقراطية ، أمام اللجان الإنتخابية ، حاملين الأعلام ، وسط الأغاني الوطنية من مكبرات الصوت

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، انتظام العملية الانتخابية بجميع اللجان فى يومها الأول مع استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية ومتابعة الانتخابات لحظة بلحظة حيث يتم التواصل من خلال الفيديوكونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة

وأضافت أنة رفع درجة الاستعداد بكافة المقار والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم اماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

مشيرة إلي انه لم يتم تسجيل أى شكوى تؤثر على سير الاقتراع ولم توجد اى معوقات او مشاكل بالعملية الانتخابية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أن المحافظة وأجهزتها المختلفة تعمل على توفير كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بها

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى التواجد والاقبال المتزايد من المواطنين للإدلاء باصواتهم بكافه الدوائر الانتخابية، وأشادت بوعى المواطنين والمسيرات الايجابية التى تحث على العمل الجاد والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والعملية الانتخابية وانتصارهم لبناء الدولة القوية من اجل الحاضر والمستقبل.