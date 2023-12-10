عبدالسند يمامة يشيد بتمسك المصريين بالمسار الديمقراطى

المشاركة الانتخابية الكبيرة وتكدس الناخبين يؤكدان وعى المصريين

مصر تسير بخطى ثابتة وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية

رجال القضاء والجيش والشرطة حُراس الديمقراطية

أدلى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بصوته فى لجنته الانتخابية بمدرسة البدر بالدقى محافظة الجيزة.

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، أن المشاركة الواسعة والإيجابية بالانتخابات تعطى مؤشراً قوياً حول تمسك المصريين بالديمقراطية ورغبتهم وإصرارهم على إيصال أصواتهم وآرائهم عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف المرشح الرئاسى، عقب الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية بمنطقة الدقى، أن مصر تعيش يومًا تاريخيًا يتطلب تكاتف أبناء الوطن ونزولهم بالملايين إلى صناديق الاقتراع، منوهًا إلى أن مصر تسير اليوم بخطى ثابتة فى ترسيخ مبادئ ومعانى الديمقراطية التى تضع مصر فى مصاف الديمقراطيات الحديثة، ما يعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن مؤسسات الدولة المصرية، وكذلك أبناء الشعب أصبحت لديهم خبرة كافية فى التعامل مع مختلف الاستحقاقات الدستورية التى نخوضها منذ نحو عشر سنوات بشكل متميز، وتخرج دائمًا بصورة تليق بمكانة مصر.

وأعرب الدكتور عبدالسند يمامة عن سعادته وفخره بعودة حزب الوفد، أكبر وأقدم أحزاب مصر السياسية، إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

وأثنى على الدور العظيم الذى يقوم به رجال الجيش لحماية الوطن فى ضوء هذا الاستحقاق الدستورى الهام، ورجال الشرطة لتأمينهم البلاد واللجان والمواطنين، وأيضاً رجال القضاء لمهمتهم الكبيرة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الجميع يعمل دون كلل أو ملل من أجل هدف واحد وهو خدمة رفعة مصر.

وجدد المرشح الرئاسى دعوته لجموع الشعب المصرى العظيم بضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية بكثافة ليس فقط من أجل ممارسة حقهم الدستورى وأداء واجبهم الوطنى، بل أيضاً تعبيرًا منهم عن حبهم وحرصهم على بلادهم وإدراكًا للتحديات الكبيرة التى تحيط بنا والتى تتطلب وعيًا وأصواتاً إيجابية داخل صناديق الاقتراع.