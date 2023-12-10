أيمن يونس: المشاركة في الانتخابات سر وجودنا في هذا الوطن (فيديو)

قال أيمن يونس، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، إن من يحاول الامتناع عن التصويت أو حث المواطنين على الامتناع عن التصويت في الانتخابات هم أشخاص مرفوض تواجدها في هذا الوطن.

وأضاف أيمن يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية "الأولى"، بالتليفزيون المصري مساء اليوم الأحد أن جماعة الإخوان وغيرها ممن يحاولون إفساد العملية الانتخابية وعلى إثارة الفتن والشائعات، مشيرا إلى أن جزءا من صنعتهم هي التشكيك في كل ما يقال، والتشكيك في كل النجاحات، إذ أن عملية التشكيك جزء من الصناعة، خاصة أنهم فقدوا مصداقيتهم بالكامل.

الانتخابات الرئاسية تأتي هذه المرة في توقيت عصيب للغاية

وأشار أيمن يونس إلى إن الانتخابات الرئاسية تأتي هذه المرة في توقيت عصيب للغاية، ويجب إدراك ذلك، والمشاركة في الانتخابات جزء من حق كل مواطن في الاختيار، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات هي سر وجودنا في هذا الوطن.

وتابع أيمن يونس: "توقيت صناعة الفتن هي اللعبة التي يستغلونها من أجل التلاعب بالعقول البسيطة، ولكن الدولة بالكامل تكافح من أجل العقول البسيطة.



مرشحو الرئاسة:



يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.