الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالسند يمامة: لن أفرض تسعيرة جبرية للسلع إلا في حالات معينة (فيديو)

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، أنه لا ينوي فرض التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية، مضيفا أن فرض التسعيرة يجوز في حالات معينة ومدة معينة. 

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عبدالسند يمامة يكشف رؤيته لحل أزمة الديون حال توليه الرئاسة (فيديو)

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عبدالسند يمامة: الحد الأدنى للأجور 5 آلاف جنيه بعد أول سنة لرئاستي

وأوضح خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن ارتفاع الأسعار انفلات اقتصادي وأخلاقي، لافتا إلى أنها تجاوزت طاقة الشعب بكل مستوياته.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأضاف  عبدالسند يمامة، إنه بعد سنة من توليه منصب الرئاسة سوف ترتفع الأجور بحد أدني لـ5 آلاف جنيه، مضيفا أنه سيوقف الحد الأقصى. 

وأشار إلى أن هناك نقص عنيف في الدولار الذي إلى سلعة، موضحا أنه سيفرض ضريبة على الأماكن التي يؤجرها صاحبها بالدولار، وسيأخذه بالعملة الصعبة أيضًا، متابعا: “زي ما أخدته بالدور ادفعه بالدولار”.

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