عروسان يدليان بأصواتهما فى الانتخابات الرئاسية بقنا

اقدم عروسين مساء اليوم الأحد بالادلاء بأصواتهما فى الانتخابات الرئاسية فى أول أيام من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، حاملين الأعلام المصرية، بإحدى اللجان الفرعية بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وأدلي العريس وعروسته بصوتيهما، داخل اللجنة، وذلك بعدما وصلت سيارات الزفة التي تقلهما إلي مقر اللجنة الانتخابية وسط فرحة وتصفيق من أهالى العروسين .

وفوجئ الناخبون داخل اللجنة و قوات التأمين بنزول العروسين من سيارة زفاف ودخولهما للجنة للتصويت المدون بها اسماهما، ضمن من لهم حق التصويت. وأبدى العروسان سعادتهما بالمشاركة فى العرس الانتخابي، وأن زفافهما لم يمنعهما من ممارسة حقهما السياسيا فى المشاركة بهذه الانتخابات، وعقب التصويت استقلا سيارة الزفاف لاستكمال فرحتهما.