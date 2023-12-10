بملابس الإحرام والزفاف.. مواطنون لم تمنعهم الظروف عن آداء واجبهم الوطني

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل انتهاء التصويت في اليوم الأول للاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 في تمام التاسعة مساء، داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية، فيما استمر العمل داخل عدد من اللجان والتي تواجد في نطاق مجمعها الانتخابي، ناخبون قبل الساعة التاسعة مساء، حيث تم إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد المتواجدين واستمر العمل حتى الانتهاء من تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وشهد اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية إقبالا كثيفا من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية حيث حرص على المشاركة في اليوم الأول عدد كبير من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة لاختيار رئيس مصر القادم من بين اربع مرشحين وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحرص عدد من المواطنين على المشاركة في الانتخابات للادلاء بأصواتهم رغم ظروفهم وفي هذا التقرير ترصد "لبوابة الوفد" أبرز هذه الحالات والتي تؤكد وعي الشعب المصري وحرصهم علي التعبير عن رأيهم في اختيار من يمثلهم ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية.

بملابس الإحرام

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمواطن مصري يرتدي ملابس الإحرام ويستعد لأداء مناسك العمرة.

واتضح أنه أصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، حيث قام بالتصويت في لجنة الوافدين بمطار القاهرة قبل أن يتجه إلى أداء مناسك العمرة وركوب الطائرة.

بملابس الزفاف

وفي منشأة القناطر حرص عروسان المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية حيث قاموا بالتصويت في اليوم الأول قبل الذهاب إلى قاعة الفرح وعقد القران وهم بملابس الزفاف وسط استقبال حافل لهم من الناخبين في اللجنة الانتخابية.

وقام العروسان بالتصويت في المقر الانتخابي بدائرة حرصا منهم على المشاركة في هذا العُرس الديمقراطي.

أعراض الولادة

وفي محافظة بني سويف فاجأت أعراض الولادة سيدة أثناء إدلائها بصوتها داخل لجنة انتخابية بقرية تزمنت الغربية بمركز بني سويف، مما دعا رئيس اللجنة إلى الاتصال بسيارة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى جامعة بني سويف.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف: إن مستشفى جامعة بني سويف استقبل "أسماء جمال أحمد" من قرية تزمنت الغربية، وتم دخولها إلى غرفة العمليات بعد أن فاجأتها آلام الولادة داخل لجنة الشهيد حسن زيدان الابتدائية، بعد إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.

بملابس الزفاف

وفي محافظة قنا حرص عروسان على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط استقبال حافل لهما من الحضور، ومشهد غير مألوف في صعيد مصر، وخاصة في محافظة قنا.

وأدلى العروسان بصوتيهما داخل المقر الانتخابي بقرية عزية البوصة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، بعد وصولهما بسيارة الزفة، وهما مرتديان ملابس الزفاف، وسط استقبال حافل لهما من الأهالي، حيث خرجا من السيارة التي تقلهما، ودخلا إلى اللجنة من أحل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.