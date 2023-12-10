خلال الفترة المسائية.. محافظ الوادي الجديد يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، مساء اليوم، بجولة تفقدية شملت عدد من اللجان الانتخابية بمركز الخارجة ( الأمل الابتدائية - عمر بن الخطاب - الشهيدة دعاء عاطف)، وذلك للإطمئنان على سير العملية الانتخابية قبل إغلاق باب اللجان في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأوضح الزملوط أن اليوم الأول شهد إقبالًا كبيرًا من الناخبين وسط حالة من الانتظام سادت المشهد الانتخابي بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية لم تتلقى أي معوقات أو شكاوى على مدار اليوم وحتى غلق اللجان. مناشدًا المواطنين استكمال الملحمة الوطنية خلال اليومين القادمين والمشاركة بإيجابية في صياغة مستقبل أفضل.

والتنظيم في اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية وانتقالها بشكل سلس.

كما أعرب الزملوط عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجان الانتخابية والمشرفين على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزامهم وحرصهم على تأمين بيئة انتخابية نزيهة وشفافة.

كما أشار الزملوط إلى أهمية المشاركة الواسعة من قبل المواطنين في الانتخابات الرئاسية، حيث يتمكنون من اختيار رئيس يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم. ودعا المواطنين إلى الحضور في الأيام المقبلة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.

وفي نهاية جولته، أكد الزملوط على أن القيادة السياسية والمؤسسات الحكومية تعمل بكل جدية واستعداد لتيسير عملية الانتخابات وتأمينها حسب الضوابط والقوانين المحددة، بهدف تحقيق إرادة الشعب وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد. واختتم بتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة والواعية في هذه العملية الهامة لمستقبل مصر.

محافظ الوادي الجديد يتفقد عدد من اللجان الانتخابية

محافظ الوادي الجديد يتفقد عدد من اللجان الانتخابية

محافظ الوادي الجديد يتفقد عدد من اللجان الانتخابية

محافظ الوادي الجديد يتفقد عدد من اللجان الانتخابية

محافظ الوادي الجديد يتفقد عدد من اللجان الانتخابية