الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روما ينهي الشوط الأول متقدما على فيورنتينا بهدف لوكاكو

روما
روما

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الشوط الأول متقدما على فيورنتينا بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب الاوليمبيكو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

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وجاء الهدف الوحيد للذئاب بأقدام روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من بداية أحداث الشوط الأول من اللقاء. 

تشكيل روما في الشوط الأول..

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: مانشيني – يورينتي – إنديكان

خط الوسط كريستينسن – باريديس – كريستانتي زاليفسكي

وفي خط الهجوم: بيليجريني – باولو ديب إلا – لوكاكو

ترتيب الفريقين قبل المباراة 

يحتل  روما المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة ، فيما يأتي  فيورنتينا بالمركز السادس برصيد 23 نقطة.

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