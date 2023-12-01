روما يتعادل مع سيرفيت السويسري بالدوري الأوروبي

تعادل فريق روما الإيطالي مع سيرفيت السويسري بهدف لمثله، فى المواجهة التى جمعت بينهما أمس الخميس، على استاد "جنيف"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة فى الدوري الأوروبي.

سجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدف روما، فى الدقيقة 22، وتعادل فريق سيرفيت، فى الدقيقة 50 من زمن اللقاء، سجله اللاعب كريس بيديا.

ويحتل روما المركز الثاني في ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط خلف سلافيا براج التشكيلي الذي فاز على شيريف المولدوفي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

ويحتل فريق سيرفيت السويسري المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل شيريف المجموعة برصيد نقطة واحدة.