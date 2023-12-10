الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب السعودي يستعد لكأس آسيا بـ3 وديات

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض منافسات بطولة كأس آسيا والمقرر لها يوم 12 يناير من العام المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 10 فبراير بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وقرر الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر السعود خوض 3 مباريات وديةأمام كل من لبنان، وفلسطين وهونج كونج من الأجل الاستعداد بالشكل الأمثل لخوض منافسات البطولة.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ببطولة آسيا بجانب كل من منتخبتت سلطنة عمان، إلى جانب تايلاند وقيرجستان

مجموعات بطولة آسيا 2023

المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعُمان.

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