انتخابات الرئاسة 2024.. محافظ القاهرة: مد العمل بـ 14 لجنة نظراً للاقبال الشديد

استمرت الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، في تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك في اليوم الأول من فتح لجان الاقتراع الا أن الوضع كان مزدحما من قبل الناخبين.

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد في نهاية اليوم الأول للانتخابات، غلق لجان الإنتخاب بالعاصمة فى موعدها عدا ١٤ لجنة بعدد من أحياء العاصمة تم مد العمل بهم بناء على رغبة القضاة نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين.

استمرار العمل باللجان حتى إدلاء آخر ناخب

فيما أوضح محافظ القاهرة، أنه سيتم استمرار العمل بهذه اللجان حتى إدلاء آخر ناخب بصوته ومن بينها لجنة أحمد بدوى بالبساتين، الضاهر الحديثة بالوايلى، ونادى المرج بالمرج، والنادى الأهلى بغرب القاهرة.

محافظ القاهرة ترأس لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتى أقيمت داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة وممثلى كافة الجهات المعنية بالانتخابات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى طوال اليوم كما شهدت لجان العاصمة إقبالًا كثيفًا من المواطنين على التصويت فى كافة أحياء القاهرة، وأن اليوم الأول شهد توافد كثيف من المواطنين علي اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .

وأكد محافظ القاهرة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة، مشيدا بوعي المواطنين وتوافدهم الكثيف للإدلاء بأصواتهم وحرصهم علي التعبير عن رأيهم فى إختيار من يمثلهم آملًا أن يستمر هذا الإقبال خلال اليومين القادمين .