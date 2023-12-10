إغلاق مراكز الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالأقصر

أغلقت جميع لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بمحافظة الأقصر، وذلك فى اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.



وكانت قد بدأت الانتخابات الرئاسية فى تمام التاسعة، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، بجميع مراكز محافظة الأقصر الستة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وكانت قد شهدت اللجان توافد الناخبين، صباح اليوم الأول.



ويشار إلى أن محافظة الأقصر يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بأجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة.

وفى مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 31 لجنة ، لعدد 119634ناخب، وفى مركز إسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة .