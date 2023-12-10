الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المجتمع اليوم

يوم الإنتخابات الرئاسية.. زفاف شهد وإسلام الفرحة فرحتين

بوابة الوفد الإلكترونية

في جو عائلي بهيج، احتفل الحاج خميس زينهم، بزفاف كريمته شهد على الاستاذ إسلام عبد الناصر، في حضور أسرة العروسين بأحد القاعات بكورنيش النيل.

حضر الحفل اصدقاء العريس والعروسة، والأسرة الكريمة، محتفين بهما على نغمات الموسيقى والزغاريد، والرقص من المحبين والمقربين.

يتقدم الزميل ياسر إبراهيم صحفي الوفد، والمهندس فهمي الليثي، والمهندس عمرو فتحي، بالتهنئة للعريس والعروسة، وأسرة العروسين، متمنيا لهما حياة سعيدة، ودوام الصحة والعافية والنجاح في حياتهما المقبلة.

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الجريدة الورقية