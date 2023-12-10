يوم الإنتخابات الرئاسية.. زفاف شهد وإسلام الفرحة فرحتين

في جو عائلي بهيج، احتفل الحاج خميس زينهم، بزفاف كريمته شهد على الاستاذ إسلام عبد الناصر، في حضور أسرة العروسين بأحد القاعات بكورنيش النيل.

حضر الحفل اصدقاء العريس والعروسة، والأسرة الكريمة، محتفين بهما على نغمات الموسيقى والزغاريد، والرقص من المحبين والمقربين.

يتقدم الزميل ياسر إبراهيم صحفي الوفد، والمهندس فهمي الليثي، والمهندس عمرو فتحي، بالتهنئة للعريس والعروسة، وأسرة العروسين، متمنيا لهما حياة سعيدة، ودوام الصحة والعافية والنجاح في حياتهما المقبلة.

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