أحمد موسى يشيد بتأمين الداخلية للانتخابات الرئاسية.. رسالة قوبة للعالم (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية تؤمن سير الانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات لأول مرة بعد أن كانت القوات المسلحة تقوم بالتأمين الكامل في الانتخابات كما جرت العادة، مشددا على أن وزارة الداخلية لديها الإمكانيات الكاملة لتأمين الماراثون الانتخابي.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن تأمين وزارة الداخلية للاستحقاق الرئاسي رسالة قوية للعالم بعد مشاهد الإقبال الكثيفة من المصريين على المقار الانتخابية بأن مصر بها وزارة داخلية قادرة على حماية والحفاظ على أمنها.

وزارة الداخلية لديها الرجال القادرة على حماية مصر والدفاع عنها

وأشاد أحمد موسى بوزارة الداخلية، قائلا: “أن وزارة الداخلية ناس لا تنام لا ليل ولا نهار”، موضحا أن وزارة الداخلية لديها الرجال القادرة على حماية مصر والدفاع عنها.

ولفت أحمد موسى، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يتابع على مدار الساعة تأمين الانتخابات الرئاسية، وأيضا ما يحفظ أمن مصر الداخلي وليس تأمين انتخابات فقط.

مرشحو الرئاسة في الانتخابات الرئاسية 2024

يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.