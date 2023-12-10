أحمد موسى للمواطنين: مشاركتك في انتخابات الرئاسة تحمي مصر (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى المواطنيين بالنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن تبدأ، غدا الأحد، قائلا: "أنت نازل عشان مصر وانتخابك من أجل هذا الوطن، والنزول بكثافة للجان على مستوى الجمهورية للجان من أول حلايب وشلاتين والشيخ زويد ورفح لحد ما نروح السلوم وسيوة".

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن المشاركة في الانتخابات حماية للوطن ومقدراته وأمن وسلامة مصر، ودعم للقوات المسلحة والقيادة، مؤكدا أن سيناء والأمن القومي المصري خط أحمر.

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في الداخل، وذلك بعدما انتهى المصريون بالخارج من التصويت بالانتخابات الرئاسية في أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين وهم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.