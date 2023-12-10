مستشفى الرمد بأسيوط تطلق مبادرة بهدف متابعة سير الإنتخابات الرئاسية

تستمر المبادرات الهادفة لتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، حيث تم تنظيم فعالية مهمة بمشاركة كبار المسؤولين الصحيين في محافظة أسيوط. تحت رعاية وإشراف الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وبحضور الدكتور عماد العطيفي، مدير إدارة الجودة بمديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة كريستين تادرس، مديرة مستشفى الرمد بأسيوط، تم إطلاق مبادرة تهدف إلى متابعة سير الإنتخابات الرئاسية في المستشفى ودعم المواطنين للمشاركة الإيجابية في هذه العملية الحاسمة، وتحسين الوعي السياسي لديهم.

تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الوعي السياسي وتشجيع المواطنين على القيام بواجبهم الوطني، وذلك بتزويدهم بالمعلومات الصحيحة حول أهمية الانتخابات الرئاسية وتأثيرها على مستقبل البلاد. يتم تنفيذ المبادرة من خلال توجيه دعوات لجميع المواطنين المسجلين بالمستشفى للمشاركة في فعاليات متابعة الانتخابات، مما يعزز الوعي السياسي لديهم ويحثهم على التصويت بشكل واعٍ ومسؤول.

وقد تم تخصيص غرفة مجهزة في المستشفى لاستقبال المشاركين ولمتابعة أخبار الانتخابات على مدار اليوم. توفر هذه الغرفة مشاهدة مباشرة للأحداث الجارية في الانتخابات من خلال تلفزيونات كبيرة وبث مباشر للمناظرات والحوارات السياسية المتعلقة بالانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المسؤولون الصحيون الحاضرون مادة توعوية حول أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وقوانين الاقتراع وأهمية الإدلاء بصوتهم.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة في تعزيز الوعي والمشاركة السياسية للمواطنين، وتشجيعهم على الاهتمام والاطلاع على شؤون البلاد وممارسة حقوقهم الديمقراطية بشكل كامل. ومن المتوقع أن يسهم دور المستشفى في توفير المعلومات الصحيحة وبيئة مشجعة للمواطنين في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات وبالتالي تعزيز الديمقراطية في البلاد.

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