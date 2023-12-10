مديرية أوقاف أسيوط تشارك بقوة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف الكبير بالقضايا الوطنية وتأدية الواجب الوطني وتعزيز مبدأ الإيجابية في المشاركة الوطنية، قادت الوزارة حملة وطنية لمشاركة الأئمة والدعاة وجميع الكوادر الوظيفية في انتخابات الرئاسة لاختيار رئيس مصر القادم.

وقد شاركت مديرية أوقاف أسيوط بقوة في هذه المشاركة وتعاونت جميع الإدارات الفرعية في جميع أنحاء المحافظة في المشاركة في انتخابات الرئاسة لعام 2024، وظهر ذلك بشكل واضح في اليوم الأول حيث ازدحمت اللجان بالزي الأزهري الموقر والعمائم البيضاء الجميلة لدعوة الجميع للمشاركة في انتخابات الرئاسة.

تعاونت جميع إدارات الأوقاف تحت قيادة معالي الدكتور عاصم قبيصي وبحضور مديري الإدارات في مراكزهم للإدلاء بأصواتهم ودعوة الناس للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي يتم حاليًا اختيار قائد لها.

وقد تم تفعيل العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية في المحافظة بهدف زيادة الوعي السياسي للمواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات. تم توزيع المنشورات والنشرات التوعوية في المساجد والمدارس والمؤسسات الحكومية لتوضيح أهمية التصويت وقوة الصوت الفردي في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم لقاءات تواصلية بين المرشحين والناخبين المحتملين بهدف تعريفهم بأهدافهم ورؤيتهم للمستقبل، ومناقشة القضايا السياسية المهمة التي تهم المحافظة. كما تم تنظيم ندوات ومحاضرات حول النظام الانتخابي وكيفية اختيار القادة المناسبين للبلاد.

وبفضل المشاركة الفعالة والتكاتف بين جميع إدارات الأوقاف، يُتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية في أسيوط إقبالا كبيرا من المواطنين. فالدور الحيوي الذي تلعبه المديرية وادارات الأوقاف في التعبئة والتوعية سيكون له تأثير إيجابي في الحشد الجماهيري وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات.

ومن المهم أن نشدد على أن المشاركة في الانتخابات ليست مسؤولية فقط لإدارات الأوقاف ولكنها مسؤولية للجميع. فكل فرد له الحق في التعبير عن رأيه واختيار القائد الذي يراه مناسبا للبلاد. ومن خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات، يمكننا جميعا تحقيق تغيير إيجابي وبناء مستقبل أفضل لأسيوط.

جانب من قيادة مديرية الاوقاف باسيوط

جانب من قيادة مديرية الاوقاف باسيوط

جانب من قيادة مديرية الاوقاف باسيوط