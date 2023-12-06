أحمد موسى يطالب الفلسطينيين بالتمسك بأرضهم ويشيد بشجاعتهم (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطن الفلسطيني يعلم جيدا أن من يخرج من وطنه في الوقت الحالي لن يعود مرة أخرى، وكل متر سيتم تركه سينتقل إلى الكيان الصهيوني.

وعلق أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، على مقطع فيديو لمواطنين فلسطينيين يجلسون داخل الخيام في العديد من المدن المختلفة بعد القصف الضخم الذي شهدته قطاع غزة، قائلا: “ من الصعب على الإطلاق على أي مواطن أن يترك وطنه تحت أي ظرف من الظروف”.

لا تترك أرضك للمستعمر

وناشد أحمد موسى الفلسطينيين: "لا تترك أرضك للمستعمر قاوم ولك حق المقاومة، مينفعش تسيب أرضك وتروح بلد تانية، ومفيش حد في الوقت الحالي عنده رفاهية أن يدي أرض لأي شخص تاني".

وتابع: "مصر تعمل على الحفاظ على القضية الفلسطينية، وإذا ترك الفلسطينيون أراضيهم سيتم تصفية القضية الفلسطينية، مشيدًا بالأشقاء الفلسطينيين على تمسكهم بالأرض والوطن حتى الآن، على الرغم من كل ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.

ضرورة العمل على مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وإيصالها إلى قطاع غزة

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) شدد العاهل الأردني على ضرورة العمل على مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وإيصالها إلى قطاع غزة دون انقطاع.

كما حذر من الوضع الإنساني المأساوي في غزة، مجددا التأكيد على أنه لا سلام استقرار بالمنطقة من دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأجبر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة إلى النزوح جنوبا، بالتزامن مع الغزو البري للقطاع، بزعم أن المناطق الآمنة في الجنوب، ثم عاد بعد الهدنة ونشر خريطة تقسم القطاع إلى مربعات سكنية.

وبدأ جيش الاحتلال بتوجيه أهالي غزة بالتوجه إلى قطاعات بعينها بزعم أنها ستكون آمنة أكثر من غيرها، مع العلم أن آلاف المدنيين الفلسطينيين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على المناطق التي زعم جيش الاحتلال أنها آمنة.