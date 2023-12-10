الأحد 10 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي يؤكد استعداد روسيا للمساعدة في تهدئة الوضع بقطاع غزة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد استعداد روسيا للمساعدة فى تهدئة الوضع فى قطاع غزة، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

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وأشار المركز الصحفى للكرملين فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن بوتين أكد لنتنياهو أن "الجانب الروسى مستعد لتقديم كل المساعدة الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين وتهدئة الصراع".


وقال الكرملين إن الجانبين أعربا عن استعدادهما المتبادل لمواصلة التعاون بشأن قضايا إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم، وكذلك إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين كرهائن فى غزة"، مضيفًا أن القادة اتفقوا أيضًا على مواصلة الاتصالات.


وأضاف الكرملين أن بوتين كرر موقف روسيا برفض وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن المحادثة ركزت على الوضع فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص، الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة.

 

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