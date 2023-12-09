خبير بالشئون الإسرائيلية: مطالبات دولية ومحلية بضرورة محاسبة نتنياهو على حرب غزة

أكد الدكتور حسين الديك، خبير الشئون الإسرائيلية والأمريكية، أن الموقف الأمريكي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان يتجه نحو العمل السلمي من خلال تبادل الأسرى في فلسطين، ولكن كان لإسرائيل منظور آخر.

الموقف الأمريكي منذ بداية العدوان الإسرائيلي

وأوضح “الديك”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو هو من أصر على تعنيف قطاع غزة من خلال رغبته في تهجيرهم قسرًا وقصف منازلهم فوق رءوسهم.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني فقد عددًا كبيرًا من الشهداء، كما وقع عدد كبير من المصابين أمام أعين المجتمع الدولي المنافق، منوهًا بأن هناك توجهًا عالميًا للضغط على الجانب الأمريكي بضرورة وجود هدنة في فلسطين ووقف إطلاق النار.

وأضاف أن رئيس وزراء إسرائيل أصبح موقفه ضعيفًا للغاية، وأصبحت هناك مطالبات كثيرة محلية ودولية بضرورة محاسبة نتنياهو على ما قام به من عمليات إجرامية في حق الإنسانية الفلسطينية.

استشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، اليوم ، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة في منطقة الصحابة والدرج بمدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 20 شخصًا على الأقل، وجرح آخرين، نقل جزء منهم لمجمع الشفاء الطبي، فيما لا تزال أعداد منهم تحت الركام.

وقصف طيران الاحتلال، ثلاثة منازل في شارع المنصورة، ومنطقة الطواحين في حي الشجاعية شرق غزة؛ ما أدى الى استشهاد أكثر من 12 شخصًا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، فيما واجهت مركبات الإسعاف صعوبة بالغة في انتشال جثامين الشهداء، نتيجة القصف المدفعي المتواصل في المنطقة.

وفي حي الزيتون، قصف الاحتلال أربعة منازل على الأقل، بينها اثنان في شارع صيام؛ ما أدى الى استشهاد نحو 15 شخصًا، واصابة العشرات، بينهم أطفال، ونساء، وكبار سن.

واستشهد 4 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي حي الصبرة شرق مدينة غزة، كما خلف القصف دمارا مهولا في المنازل.

ويشهد حي الرمال الشمالي في محيط مسجد وملعب فلسطين عملية توغل واسعة للآليات العسكرية الإسرائيلية، وسط قصف صاروخي ومدفعي لمنازل المواطنين، ما أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، وتدمير منازل، وشقق سكنية، وبنايات. وأدى قصف أحد المنازل إلى استشهاد ام وثمانية من أطفالها.