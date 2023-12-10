إهدار الفرص سبب انهيار المدرسة السويسرية مع القطبين.. جروس وفايلر من قبل وكولر في الطريق

سيطرت حالة من القلق لدي جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تدهور النتائج تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر خلال الموسم الجاري، والتي كانت آخرها التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وربطت جماهير الأهلي والزمالك ما يحدث مع كولر خلال الفترة الحالية بما حدث من قبل مع الثنائي السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض، ورينيه فايلر، مدرب المارد الأحمر.

ونجحا جروس وفايلر في تقديم مستوى كروي ممتع مع الزمالك والأهلي، بالإضافة إلى التتويج ببطولات قارية ومحلية.

جروس والزمالك

كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق

شهدت فترة تواجد كريستيان جروس على رأس القيادة الفنية للزمالك عودة أفضل كرة قدم قدمها الفارس الأبيض منذ المدرب البرازيلي كابرال.

وشهدت ولاية السويسري في نهايتها تضييع الفريق كم من الفرص الكثيرة والخطيرة خلال المباراة الواحدة، حيث كانت كفيلة بتحقيق الدوري بسهولة في 2019، وأيضًا البطولة العربية.

وكان أبرز المباريات التي أضاع خلالها الزمالك لفرص كثيرة وخطيرة هي مباراته أمام الاتحاد السكندري في البطولة العربية، لينجح سيد البلد في التأهل على حساب الأبيض بركلات الترجيح.

فايلر مع الأهلي

رينيه فايلر، المدير الفني السابق للأهلي

بينما نجح رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي في تكوين فريقًا قويًا بعد سنوات من التخبط الفني للأحمر، حيث كان السويسري أول من وضع المارد الأحمر على طريق الثنائية القارية والبطولات الكبيرة، والذي استفاد منه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وشهدت نهاية ولاية فايلر مع الأهلي تضييع لاعبي الفريق عدد كبير من الفرص الضائعة، فعلى سبيل المثال خلال مواجهة الزمالك بالسوبر المصري، والذي انتهى بنتيجة 3/1، أضاع الأحمر كم كبير من الفرص المؤكدة للتهديف، والتي كانت كفيلة بتقدمه 3/0 على الأقل خلال الشوط الأول، لكن مرتدات باتريس كارتيرون دقت أول مسمار في نعش السويسري مع الأهلي.

كولر على أعتاب مواجهة مصير جروس وفايلر

مارسيل كولر، مدرب الأهلي

يشهد الأهلي خلال الفترة الحالية تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر سوء نتائج، حيث تعادل الفريق في عدد من المباريات.

لكن مستوى الأهلي تحت قيادة كولر جيد، حيث يصل اللاعبين للمرمى كثيرًا لكنهم يقومون بإهدار فرص كثيرة، والتي بدأت أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي وأمام صن داونز في دوري السوبر.

وتعد المدرسة السويسرية أحد أفضل المدارس الكروية التي تنجح في الجمع بين الشراسة الهجومية والصلابة الدفاعية في الدوري المصري سواء ما قدمه كريستيان جروس مع الزمالك أو فايلر وكولر مع الأهلي، لكن تضييع الفرص كان عاملًا في رحيل الثنائي جروس وفايلر عن القطبين، على الرغم من الكرة الجميلة التي يقدمونها والتي تصحبها نتائج مميزة في البدايات، مما يجعل كولر أمام هذا مصير الثنائي.