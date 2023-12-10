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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيتوريا ضمن أفضل 20 مدربًا على مستوى العالم وفقًا للاتحاد الدولي للتاريخ و الإحصاء

فيتوريا
فيتوريا

تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الدولي للتاريخ و الإحصاء عن أفضل 20 مدرب للمنتخبات في موسم 2023 .

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ضمت القائمة بجوار روي فيتوريا كلاً من لويس ديلا فونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا و و ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا في القائمة التي ضمت 20 مدرب.

ونجح فيتوريا في تقديم مستويات مميزة مع المنتخب المصري خلال الفترة الماضية، حيث نجح في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، حيث جاء ضمن مجموعة ضمن كل من: موزمبيق والرأس الأخضر وغانا.

بينما يأتي في صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم المقبلة 2026 برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب بوركينا فاسو في الوصافة بـ 4 نقاط، وغينيا بيساو ثالثًا بنفس الرصيد “4 نقاط”.

فيما يحل سيراليون في المركز الرابع بنقطة واحدة، وإثيوبيا في المركز الخامس بنقطة واحدة أيضًا، بينما يتزيل جيبوتي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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