أستاذة علوم سياسية عن الإقبال في الانتخابات الرئاسية: "حاجة تفرح" (فيديو)

قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذة العلوم السياسية، إن مصر هي صمام الأمان للمنطقة، مؤكدة أن المشاهد التي ظهرت اليوم أمام المقار الانتخابية تدعو للسعادة، معلقة: "الإقبال اللي شايفينه في الانتخابات الرئاسية حاجة تفرح".

المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية تعكس وعي المصريين



أضافت غادة حلمي خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر التغطية الخاصة لفضائية صدى البلد، لـ الانتخابات الرئاسية،مساء اليوم الأحد هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مشددة على أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس وعي المصريين بالمخاطر التي تمر بها المنطقة ومصر جزء من المنطقة.



وأشارت أستاذة العلوم السياسية، إلى أنه خلال السنوات الماضية، حققت العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات، وعاشت المرأة المصرية أزهى عصورها، حيث تم تمكين المرأة، لافتة إلى أن المرأة باتت صانعة قرار وهو ما نكن نراه سابقا.

المرأة أصبح لها دوري قوي لذلك تدعمها القيادة السياسية

ولفتت إلى أن المرأة أصبح لها دوري قوي لذلك تدعمها القيادة السياسية و نراها في مجلسي النواب والشيوخ والقضاء والوزارات والمؤسسات وكافة الجهات وهي كانت حقوق للمرأة المصرية والآن باتت واقعا تعيشه المرأة المصرية.



مرشحو الرئاسة:

يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.