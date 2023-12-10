إقبال كثيف على مدرسة ابن خلدون في بنها للتصويت في الانتخابات الرئاسية

شهدت مدرسة ابن خلدون، بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، في الساعات الأخيرة لـ انتخابات الرئاسة في اليوم الأول، حيث شارك جميع أطياف المجتمع في العرس الديمقراطي.

وترأس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وأكد أنه جرى رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدء من اليوم وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكل المديريات التي ستعمل على مدار اليوم أيضًا.